Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 10:30

DEL 9 NOVEMBREORE 10.20 ARIANNA CAROCCIDI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 17+000, IN DIMINUZIONE LE CODE ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.E A PROPOSITO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. IN INTERNA AUTO IN CODA TRA TIBURTINA E A24TERAMO.E PROPRIO SULLA A24, SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.IN VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONITRASPORTO FERROVIARIOSONO IN CORSO IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL BIVIO DI SETTEBAGNI, NEL NODO DI