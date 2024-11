Donnaup.it - Un bicchiere a stomaco vuoto: pulisce le arterie dal colesterolo, blocca la fame e brucia il grasso

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

UnlelaPresi insieme, ti regalano sali minerali, vitamine e antiossidanti. Si tratta del succo di limone e dei semi di chia.Presi a, costituiscono un rimedio naturale che può fare bene, tra le altre cose, alla salute delle ossa in generale e delle articolazioni in particolare.E comunque si tratta di una bevanda rinfrescante e dagli effetti diuretici e disintossicanti. Assumerla può proteggere dallo stress ossidativo e diminuire la probabilità di sviluppare alcune malattie croniche.Ma non basta, questo beverone può anche facilitare la digestione e tenere a bada il, soprattutto grazie alle fibre che apporta.UnlelaSemi di chia e limone, abbassa illeNaturalmente non stiamo parlando di un toccasana miracoloso: questa bevanda può fare bene, certo, ma a condizione che si inserisca in una dieta sana ed equilibrata e in uno stile di vita privo di cattive abitudini (fumo, alcol ecc.