Terzotemponapoli.com - Sosa: “La bellezza delle gare di Conte sta nel risultato”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Roberto Carlos ‘El Pampa’, ex attaccante di Napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A nel corso di “A Tutto Napoli”. Di seguito le sue parole.: “Il gioco del Napoli finora è molto orientato sulla protezione palla di Lukaku”Così El Pampa: “avrebbe messo la firma per essere a questo punto primo in classifica, ma alcune partite non sono state buone, come l’ultima con l’Atalanta. Non sono d’accordo conquando dice che la gara è stata equilibrata, loro non hanno commesso errori, il Napoli sì a partire dalla respinta centrale sul primo gol. Sul secondo sul contropiede non c’è fallo tattico prima del passaggio a Lookman, poi non ricordo occasioni nitide oltre al palo. Il gioco del Napoli finora è molto orientato sulla protezione palla di Lukaku, ma già dalle prime partite, l’Atalanta lo aspettava lì lasciando anche più liberi gli altri in uno contro uno.