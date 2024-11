Oasport.it - Quando si gioca Sinner-De Minaur: orario, tv, dove vedere la partita delle ATP Finals 2024

Domani, domenica 10 novembre (non prima20.30), Jannikfarà il proprio esordio nelle ATP. Il n.1 del mondo affronterà l’australiano Alex denel primo match valido per la fase a gironi e l’obiettivo sarà chiaramente quello di vincere, per iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso nel Master di fine anno.Una vigilia particolarmente sentita per, caricato da tante aspettative a Torino e desideroso di conquistare per la prima volta in carriera un titolo così importante in territorio italiano. Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per l’altoatesino, se si prendono in considerazione i precedenti. Il bilancio dello storico parla chiaro: 7-0 in favore del n.1 ATP.L’ultima sfida tra i due risale alla finale dell’ATP500 di Rotterdam, in cui in due parziali il nostro portacolori si è imposto.