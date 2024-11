Inter-news.it - Palmeri: «Inter-Napoli? Conte con l’elmetto. Inzaghi farà questo!»

dice la sua su, scontro al vertice in programma domani a San Siro. Il collega si esprime sui piani partita di.ELMETTO – A presentare la partita di domani sera, Tancredidalle colonne di Sportitalia.it: «sarà scontro ad alta tensione agonistica. Potete stare certi cheabbia martellato tutta la settimana nella testa dei suoi: “ecco adesso vi trattano con disprezzo per la sconfitta dell’Atalanta dicendo che alla prima prova difficile non siete stati all’altezza, lo vedete?”. E quindi ilverrà metaforicamente cona San Siro: come e più di quanto visto contro la Juventus e il Milan, perché adesso oltre alla motivazione si aggiunge il senso di rivalsa. Concedere nulla, essere spietati nella propria metà campo, e sfruttare le aperture che concederà l’