Operazione di rimpatrio a Ancona | espulso ex detenuto con storia criminale

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra venerdì e sabato, la Questura diha portato a termine un’importantedinell’ambito della lotta all’immigrazione clandestina, orchestrata dal Questore Cesare Capocasa. Questo intervento segna la 37esimadi espulsione dall’inizio dell’anno, dimostrando l’impegno delle autorità locali nel mantenere la sicurezza pubblica.Dettagli dell’diIl soggetto rimpatriato è un cittadino albanese di 51 anni, che si trovava in detenzione presso la Casa Circondariale di, dove stava scontando una pena di 2 anni e 9 mesi per vari reati, tra cui riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. L’è stata effettuata nel primo pomeriggio, quando il personale della Questura, dopo aver prelevato l’individuo dal carcere, lo ha scortato verso l’aeroporto di Bologna.