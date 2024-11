Calciomercato.it - Milan, errore clamoroso: “È il più scarso della Serie A”

La partita tra Cagliari eregala tantissime emozioni, ma non mancano le polemiche per alcune giocateDelusione in casaper la prova offerta sul campo del Cagliari dopo la serata di Madrid che aveva fatto pensare a una potenziale svoltastagione., critiche dopo il gol di Zappa (LaPresse) – calciomercato.itLa partita tra Cagliari eè stata segnata da tantissimi episodi, tra gol sfiorati, reti annullate e giocate a dir poco apprezzabili. Ma in una gara con tanti gol non mancano chiaramente gli errori. Ne ha commessi diversi la squadra rossonera di Paulo Fonseca, messa in grande difficoltà da un coriaceo e intraprendente Cagliari, desideroso di conquistare punti importanti per la corsa salvezza.Anche nel corso del primo tempo, chiuso in vantaggio dalla squadra di Paulo Fonseca grazie ai due gol di pregevole fattura di Rafael Leao, non sono mancate gravi disattenzioni da partecompagine rossonera, protagonista di alcuni errori davvero grossolani che hanno permesso al Cagliari di trovare l’iniziale vantaggio e di sfiorare più volte il secondo gol prima dell’intervallo.