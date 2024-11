Lanazione.it - Memorial "Bolognese". Applausi e successo

Oltre 160 giovani rugbisti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Coiano nel nome di un aspirante campione scomparso a soli 19 anni nel 2005. E se la vittoria finale è andata alla fine al Sesto Rugby, il Gispi ha comunque diversi motivi per gioire: anche l’edizione 2024 del "Francesco" si è chiusa nel migliore dei modi. Il torneo U14 dedicato alla memoria dell’ex-capitano del Gispi e della giovanile dei "vecchi" Cavalieri è sopravvissuto all’era-Covid, tornando un paio d’anni fa dopo un biennio di sospensione. Ed è tornato ad essere una "classica" del rugby giovanile nazionale, considerando che proprio di recente è andata in archivio la dodicesima edizione della kermesse. A vincere, quest’anno, sono stati come detto i ragazzi del Sesto, che si sono imposti nella finalissima della rassegna sui rivali romani del Capitolina.