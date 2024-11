Lo strano caso di Buchanan | convocato in Nazionale ma 0 minuti con l’Inter

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Arrivato nel calciomercato di gennaio della scorsa stagione, Tajonnon ha ancora potuto esprimere il suo potenziale con la maglia del. Nello scorso campionato, dopo un inizio in panchina, col passare delle partite il canadese ha saputo ritagliarsiimportanti, segnando anche un gol contro il Frosinone.Il grave infortunio nella passata Copa America ha rallentato molto il suo percorso di crescita ed inserimento negli schemi tattici di Simone Inzaghi, ma nelle ultime partite il canadese è tornato a disposizione, senza però scendere in campo. Nonostante ciò, giocherà con il Canada nella prossima sosta per le Nazionali., Inzaghi non lo vede ancoraSecondo quanto riportato da Spazio Inter, il ct del Canada Jesse Marsch haper la doppia partita contro il Suriname di metà novembre per i quarti di finale della Concacaf Nations League.