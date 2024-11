Kolarov | Inzaghi malato di calcio Conte all’Inter ci ha rivoltati come un calzino

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Inter Napoli. Alla vigilia dello primo vero scontro per determinare la favorita numero uno alla vittoria finale dello scudetto, l’attesa per Inter-Napoli inizia a diventare spasmodica. Una vittoria nerazzurra condurrebbe la Beneamata in vetta solitaria della classifica di Serie A dopo 168 giorni dall’ultima volta mentre un trionfo partenopeo porterebbe l’ex Inter Antonioa riallungare nuovamente in classifica dopo lo scivolone casalingo con l’Atalanta che ha permesso adi ridurre al minimo le distanze per giocarsi tutto nello scontro diretto di San Siro.Parole al mieleA parlare della super sfida di San Siro è qualcuno che conosce bene entrambi gli allenatori e che ha vestito il nerazzurro nella stagione trionfale dello scudetto numero diciannove proprio quando sulla panchina dell’Inter sedeva Antonio, oggi tecnico del Napoli capofila della Serie A.