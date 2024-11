Ilgiorno.it - Guida con patente scaduta, senza assicurazione e con un tasso alcolemico 6 volte sopra il consentito

Marcheno (Brescia) – A Marcheno, nel Bresciano, un uomo di 54 anni è stato fermato al volante della sua auto ubriaco, con unseioltre il. L'automobilista non aveva la revisione dell'auto, l'e aveva pure lanel 2020. Sottoposto all'etilometro, il conducente è risultato positivo con undi 2,94 g/l, ben seioltre il limitedalla legge. In seguito al controllo, il veicolo è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato e sanzionato per tutte le violazioni accertate.