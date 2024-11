Gaeta.it - Furto al cimitero di Volpiano: la sicurezza pubblica in discussione in una cittadina tranquilla

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diavvenuto a, comune nel torinese, ha riacceso le discussioni sulla. Il 9 novembre 2024, un’automobile è stata saccheggiata davanti allocale, dove i ladri hanno infranto il vetro dell’auto per prendere una borsa dimenticata all’interno. Questo evento ha colpito la comunità, sollevando interrogativi sulla protezione di luoghi pubblici e sugli strumenti didisponibili.L’episodio che ha scosso la comunitàLa vittima, identificata come Laura, ha condiviso la sua esperienza tramite i canali social, manifestando chiaramente il suo disappunto e la sua frustrazione. Nel post ha descritto il momento, raccontando come, dopo aver visitato i suoi cari, si sia ritrovata davanti a un’auto danneggiata e una borsa scomparsa.