Ilfogliettone.it - Dopo 8 anni, torna Amedeo Minghi con “Anima Sbiadita”

, uno dei cantautori più amati della musica italiana, segna il suo atteso ritorno sulla scena musicale con il nuovo album "", già disponibile. Questo lavoro arrivaun'assenza di ottodall'ultimo album, "La bussola e il cuore", pubblicato nel 2016. La lunga attesa dei fan è finalmente terminata, eha preparato un progetto che promette di sorprendere e coinvolgere.Un album atteso e ricco di contenuti"" non è solo il titolo dell'album, ma anche del brano principale che accompagna il lancio e che è attualmente in rotazione radiofonica. L'album è composto da undici tracce inedite, tra cui i singoli "Tu non giochi più", "Non c'è vento stasera", e "I colori dell'est". Questo nuovo lavoro è stato prodotto da La Sanbiagio Produzioni e distribuito da Warner Music Italy, ed è disponibile in formato CD e vinile, con una versione limitata numerata e autografata su supporto trasparente, un vero e proprio oggetto da collezione per i fan più appassionati Un concept album di evoluzione artisticadescrive "" come un concept album, un viaggio iniziatico in cui musica e parole sono le uniche traiettorie da seguire.