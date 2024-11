Denis Villeneuve risponde alle critiche di Quentin Tarantino su Dune | Non mi interessa

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

disu: “Non minon si lascia intimorire dai critici del suo lavoro, almeno da quelli che non hanno visto il suo lavoro. Dopo cheha detto di non essere “to” a vedere alcun remake, il regista diha sottolineato che “quello che ho fatto non è un remake”,ndodurante una recente apparizione alla Concordia University di Montreal.“Non mi. È vero”, ha detto a proposito dei commenti di, secondo The Montreal Gazette. “Sono d’accordo con lui sul fatto che non mi piace l’idea di riciclare e riportare in auge vecchie idee. Ma non sono d’accordo sul fatto che quello che ho fatto non è un remake. È un adattamento del libro. Io lo vedo come un originale”.