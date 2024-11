Tvplay.it - Calciomercato, Juventus ed Inter beffate: l’annuncio ufficiale

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

La sfida di mercato trapotrebbe concludersi con il classico tra i due litiganti il terzo gode: bianconeri e nerazzurri beffati!Quella traè da sempre una delle sfide più affascinanti del nostro campionato. Due delle cosidette tre grandi, fino al 2006 anche le uniche squadre a non essere mai state in B e ad oggi le due con il maggior numero di Scudetti: terza stella per i bianconeri forti dei loro 36 Scudetti, seconda per i nerazzurri freschi vincitori lo scorso anno proprio dello Scudetto numero 20.Quest’anno le due formazioni si sono già affrontare in campionato. Un rocambolesco 4-4 che ha diviso la posta in palio. Un match da molti lodato per i gol e per lo spettacolo, che ha comunque ribadito come entrambe le squadre quest’anno non vogliono certo recitare il ruolo di comprimarie.