Ilgiorno.it - Allagamenti e frane sulla via per le Olimpiadi

Una figuraccia planetaria in diretta tv e social. La rischiano i lombardi, se la Statale 36 non verrà riqualificata e messa in sicurezza entro l’appuntamento a cinque cerchi. La Statale 36 tra Milano e la Valtellina, passando per la Brianza, Lecco e l’Alto Lago, sarà la Superstrada delleinverali di Milano-Cortina 2026: ai centomila automobilisti che la percorrono già ogni giorno, si aggiungeranno atleti, preparatori, tecnici, giornalisti, spettatori, addetti ai lavori che parteciperanno a vario titolo ai Giochi olimpici e paralimpici. Attualmente però la 36, oltre ad essere la strada più trafficata del Nord Italia, è anche tra le più pericolose: incidenti,, crolli,. Percorrerla è come un percorso a ostacoli, o una roulette russa: si sa quando si parte, ma non quando e se si arriverà a destinazione.