Isaechia.it - Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo racconta come ha scoperto di essere incinta del secondo bebè: “Sono svenuta e mi era uscito un bozzo sotto al seno”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

pochi giorni fa ha svelato diin attesa del suofiglio.L’amatissima ex corteggiatrice diinfatti, attraverso un ironico video pubblicato sui social, ha annunciato diin dolce attesa e di voler così allargare la famiglia insieme al suo compagno di vita Moreno Cassamina. Proprio ieri, tramite Instagram,hato di quando hannodiin dolce attesa:Parliamo undi questa gravidanza senza ammorbarvi troppo. Giusto perrvi quando el’abbiamo. Lo abbiamoil 13 Agosto, eravamo giù in Puglia. Vi ricordate quando eroal mare e mi volevano portare in Pronto Soccorso perché mi eraun, tipo un crampoale non capivo cosa fosse? Bene. In realtà dopo quell’episodio mifatta visitare giù a Taranto.