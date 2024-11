Iltempo.it - "Tutoraggio", bomba di Striscia: cosa c'è dietro l'asse Boccia-Telese

A chi si domandava come mai, ogni volta che Maria Rosariacompariva in Tv, ci fosse sempre Lucacon lei, o in veste d'intervistatore o di difensore, questa sera, 8 novembre 2024,la Notizia in onda su Canale5 darà qualche risposta. L'inviato Pinuccio accenderà infatti i riflettori sul rapporto particolare fra, una sorta di “” che, secondo il sito Sassate.it, sarebbe iniziato a luglio durante il “Festival del libro possibile” di Polignano a Mare, dove l'imprenditrice campana accompagnava l'allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. "Dopo l'incontro di Polignano – si legge su Sassate.it – laavrebbe avuto una strategia di comunicazione 'telesiana'". La scorsa estate, quando ancora il caso era agli albori e destava scarsissimo interesse,fu più volte citata nella trasmissione In Onda.