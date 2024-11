Lettera43.it - Stati generali della Rai, la scalata di Floridia al potere e l’inciucio M5s-FdI

È stato il festival di Barbara. Che con questisulla Rai punta a scalare il Movimento 5 stelle per diventare la terza leader del partito, dopo Giuseppe Conte e Chiara Appendino. La presidentecommissione di Vigilanza Rai sta sfruttando a pieno il suo ruolo per porsi al centroscena, perché tutto ciò che ruota intorno a Viale Mazzini interessa ai partiti quasi più che fare politica.Le ambizioni47enne messinese fedelissima di ConteE così da quando è uscito il Media Freedom Act, il documento europeo che impone aglimembri alcuni paletti sulla tivù pubblica – e di conseguenza una riformaRai è d’obbligo per superare l’attuale legge Renzi del 2015 – la senatrice pentastellata ha lanciato l’idea degliper iniziare un confronto tra partiti, esperti e osservatori sulla riforma che verrà.