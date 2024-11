Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Lobotka e Gilmour? Lobotka è di un altro livello. Lukaku fa salire la squadra

NM– Cammaroto, O, Fava e De Luca sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.ComNM– Cammaroto: “, piacciono Dorgu e Singo, tentativo per Skriniar, le ultime novità su Osimhen, Raspadori e Simeone”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Osimhen? La novità è doppia: la rottura del crociato di Icardi spinge il Galatasaray a bloccare Osimhen, che comincia ad attirare anche altre sirene, come i club inglesi. Il Galatasaray farà un’offerta al, sui 50-55 milioni, c’è una clausola che scende a 81 milioni per arrivare a 75 milioni nel 2025, ma le cifre offerte dal Galatasaray sono distanti da quello che chiede De Laurentiis.