Modena Col 4-3-3 di Mandelli si va all’attacco

Ciò che Paoloè riuscito a costruire in due anni di lavoro con la Primavera, è già diventato patrimonio potenziale del. I primi contratti da professionista di Olivieri e Ghillani (oggi rispettivamente in prestito alla Pergolettese e al Trento), la presenza fissa di Oliva (classe 2005, come i due colleghi) in prima squadra sin dall’ultima parte della scorsa stagione, apprezzato in particolar modo da Bisoli. Senza dimenticare la promozione in Primavera 2, quasi necessaria per continuare ad investire in maniera corposa nei ragazzi canarini e la Supercoppa vinta a giugno a Reggio Emilia contro l’Avellino. Insomma, il gioco mostrato in campo non ha avuto punti deboli. Chissà se il poco tempo a disposizione, abbia comunque permesso adi trasmettere alcuni concetti fondamentali della sua idea di 4-3-3.