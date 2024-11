Formiche.net - Mattarella vede Xi. I retroscena dell’incontro spiegati da Sisci

Quella di Sergioa Pechino è una visita storica, la prima dopo la decisione italiana di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta. Oggi il presidente della Repubblica è stato ricevuto nella Grande Sala del Popolo dal leader cinese Xi Jinping, che lo ha definito “un vecchio amico del popolo cinese e un mio buon amico”. Obiettivo: rilanciare al massimo livello il partenariato strategico globale come nuovo quadro per le relazioni bilaterali.L’incontro odierno ha caratterizzato “una priorità strategica del governo italiano, che è il rilancio del partenariato strategico”, ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, sottolineando la volontà di “reciproco apprendimento”. Il presidenteha evidenziato l’importanza del piano triennale di azione siglato in occasione della visita di luglio di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.