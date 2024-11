Ilgiorno.it - Malattie respiratorie, l’ospedale in prima fila

Saranno presentati al 25° Congresso Nazionale della Pneumologia, dal titolo “Pneumologia, il futuro è adesso” due studi a cui hanno partecipato professionisti di Asst Valle Olona. I lavori, condotti da un’équipe multidisciplinare, sono stati selezionati per l’evento in programma dal 16 al 18 novembre a Milano. Interverranno, tra gli autori che hanno contribuito agli studi, Simonetta Vernocchi, Vincenzo D’Ambrosio (responsabile della struttura complessa di Medicina Interna deldi Gallarate) e Claudia Celesia. Il primo studio riguarda l’uso dei dispositivi utilizzati per il giardinaggio e la pulizia delle strade, i “soffiatori”, che sollevando il pulviscolo creano PM10 peggiorando, così, sia l’inquinamento atmosferico che acustico. L’utilizzo abituale e prolungato di questi strumenti, da parte soprattutto della categoria dei giardinieri e degli operatori ecologici, provoca asma e BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva), patologia che colpisce con maggiore incidenza chi non usa dispositivi di protezione adeguati.