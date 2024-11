Thesocialpost.it - Maccabi-Ajax, violenze contro gli ultras israeliani: Netanyahu manda due aerei a recuperarli

La partita di Europa League traTel Aviv, che si è svolta ad Amsterdam, è diventata oggetto di una situazione diplomatica delicata. L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin, ha segnalato “attacchi violenti”cittadini, annunciando l’immediato invio di dueper il loro recupero. Il nuovo ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha esortato il suo omologo olandese a garantire il ritorno sicuro dei tifosi. L’esercito israeliano ha comunicato che medici e squadre di emergenza partiranno per Amsterdam utilizzandocargo, in collaborazione con il governo dei Paesi Bassi.Negli ultimi giorni era stata programmata una manifestazione a sostegno della Palestina nei pressi della Johan Cruyff Arena, ma la sindaca Femke Halsema ha vietato il raduno, offrendo un luogo alternativo per la protesta e aumentando le misure di sicurezza.