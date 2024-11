Terzotemponapoli.com - Juventus-Torino, fiducia a Perin

sarà il derby della Mole numero 159. Thiago Motta da qualche ora ha terminato la consueta conferenza stampa pre partita. I bianconeri vengono dal pareggio di Lille, ma, secondo il tecnico, la forma psicofisica è buona. La porta dei bianconeri domani sarà difesa da. Mattiaè una sicurezza tra i pali della. Thiago Motta si fida a occhi chiusi del secondo portiere e lo premia facendogli giocare dall’inizio il derby di sabato sera allo Stadium contro il. Il portiere titolare, Michele Di Gregorio (classe 1997 scuola Inter), arrivato nello scorso mercato estivo dal Monza per 18,8 milioni di euro più bonus, va in panchina. Lasi affida a(classe 1992) è adal 2018, quando la Juve lo acquistò per 16,3 milioni di euro dal Genoa, dove poi era tornato in prestito da gennaio a giugno del 2020.