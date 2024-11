In inverno la salute passa da …D!

Leggi l'articolo completo su Newsagent.it

Nota anche come calciferolo, la vitamina D agisce come un vero e proprio ormone. Si tratta di una sostanza liposolubile che il corpo sintetizza grazie all’azione che i raggi ultravioletti (UV) esercitano sulla pelle. Per questo è facile comprendere come il rischio di una sua carenza aumenti in.Cos’è la vitamina DOrmai innumerevoli studi hanno dimostrato che la vitamina D è fondamentale per lae il benessere dell’organismo. Infatti svolge un ruolo cruciale per il mantenimento della densità ossea, dal momento che contribuisce all’assorbimento e al fissaggio del calcio nello scheletro, riducendo il rischio di osteoporosi. La sua azione positiva si estende però anche ai muscoli, contribuendo a scongiurare il rischio di sarcopenia in tarda età. Inoltre la vitamina D è fondamentale per rafforzare e mantenere efficiente il sistema immunitario, aiutando a prevenire infezioni e malattie di vario genere e influisce sul benessere mentale contribuendo persino a ridurre il rischio di depressione grazie al mantenimento di adeguati livelli di serotonina (la sostanza nota anche come “ormone del buon umore”).