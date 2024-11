Thesocialpost.it - Gino Panaiia, tutta la verità: l’incidente dopo la festa e le ferite da strangolamento

La cronaca della scomparsa di, il giovane di 25 anni scomparso la notte di Halloween, continua a lasciare domande irrisolte. Il suo corpo è stato recuperato dalle acque del Naviglio Pavese,giorni di intense ricerche. Sul caso indagano i carabinieri e un primo esame del medico legale non ha rilevato lesioni evidenti, ma resta ancora da chiarire cosa sia effettivamente accaduto al ragazzo quella notte. Leggi anche:svanito nel nulla: lo scooter, il casco e il giubbotto ritrovati nel Navigliotre giorniera uscito la sera del 31 ottobre per festeggiare Halloween insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, trascorrendo la serata in un locale di Zibido San Giacomo. Aveva bevuto e c’era stata una discussione con la ragazza, il cui motivo non è ancora chiaro.