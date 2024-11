Fondi scoperta base dello spaccio | due arresti

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre 2024 – La Polizia di Stato di Latina nella giornata di ieri ha tratto in arresto due soggetti, rispettivamente classi 1988 e 1998, trovati in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.I poliziotti del commissariato di P.S. di, nell’ambito delle attività volte alla repressione dell’allarmante fenomenodi droga, sono intervenuti presso un’abitazione privata dove, sulladi elementi raccolti, vi era il fondato motivo di ritenere vi fosse un centro di. La perquisizione d’iniziativa effettuata dai poliziotti con l’ausilio di un’unità cinofila di Nettuno, ha confermato l’ipotesi investigativa.All’interno dell’appartamento occupato dai due soggetti arrestati infatti, sono stati rinvenuti circa 1,8 kg di droga del tipo marijuana ed haschish, suddivisi in panetti da 100 grammi oltre ad altri pezzi pronti per l’attività di