Elodie e Tiziano Ferro, il loro primo singolo 'Feeling' sulle "fragilità che danno forza"

(Adnkronos) – Fuori oggi in rotazione radiofonica e in digitale, il nuovodi, accompagnato anche dal videoclip ufficiale della collaborazione dei due artisti. È la prima volta checollaborano insieme in un, dalle sonorità R&B. Prodotto da Golden Years, il sound del brano, pur rimanendo contemporaneo, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera die un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di. L’esplorazione presente indi una relazione complicata e delle sue sfaccettature è stata tradotta in immagini con il videoclip girato interamente in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers, che mette in risalto l’intensità delle strofe del brano di, protagonisti indiscussi davanti all’obiettivo.