Lanazione.it - Con la droga dietro il bancone, sanzionato il gestore di un circolo. Maxi controllo nelle zone calde

Arezzo, 8 novembre 2024 –aldi unricreativo serviva i clienti con in tasca 95 grammi di marijuana e 25 di hashish. Per questo ildelaretino è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è caduto nella rete di un servizio distraordinario attivato nel corso della serata dello scorso mercoledì.vie del centro di Arezzo è sceso in campo un ingente dispiegamento di forze dell’ordine che non è certo passato inosservato a quanti stavano passando per quelle strade. Impegnati in questa operazione su vasta scala anche equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale ognuno per i profili di propria competenza in un servizio distraordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di, così come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.