Terzotemponapoli.com - Biasin: “Conte? Ci sarà un’accoglienza normale”

Fabrizio, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport. Ha parlato ovviamente del big match di Domenica sera a San Siro. Di seguito le sue parole.: “I campioni di Italia sono preoccupati di affrontare il Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta“Così il giornalista: “I campioni di Italia sono preoccupati di affrontare il Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta, anche perché qui a Milano ancora nessuno ha mai visto Antoniosbagliare due partite di fila. Comeaccolto da San Siro? Non immagino nulla di particolare, ci. Ha riportato lo Scudetto dopo tanto tempo, i tifosi si concentreranno più su Lukaku che è stato vissuto come un doppio tradimento. Inzaghi? E’ abituato a gestire il confronto costante con, nonostante i numeri lo mettono già tra i più grandi della storia nerazzurra.