Lanazione.it - Un innovativo sistema di avvisi: "Saremo sempre più preparati"

Si dice soddisfatto anche l’assessore alla Protezione civile Alessio Bartolomei, tanto per l’iniziativa che e per l’attenzione della Giunta comunale alla sicurezza dei cittadini: "Questa amministrazione si sta ponendo seriamente il problema della sicurezza, riformando la protezione civile e potenziandola con la creazione di un nuovo ufficio. Uno dei primissimi interventi che abbiamo fortemente voluto attuare è proprio quello dell’informazione, che a nostro avviso èpiù fondamentale. Questo, accessibile a chiunque decida di iscriversi, rappresenta una fondamentale misura di prevenzione, poiché permetterà a tutti gli abitanti del nostro comune di essere costantemente informati su eventuali situazioni di emergenza e, di conseguenza, di prepararsi adeguatamente per affrontare ogni tipo evenienza.