Rutte | Russia minaccia anche per Usa

15.30 "Cina,Corea del Nord,e naturalmente Iran lavorano insieme. E questa è sempre più unanon solo per la parte europea della Nato, maper gli Usa".Così il segretario Nato,, a margine del summit Epc a Budapest.sottolinea come lastia consegnando le ultime tecnologie alla Corea del Nord in cambio di aiuto nella guerra contro l'Ucraina."E questa è unaper gli Usa", ha detto. Poi ha aggiunto: "E' chiaro che i Paesi Nato dovranno spendere "molto più del 2% del Pil" nella Difesa.