Roma, mezzo Ama si schianta contro un muro: due feriti gravi e due case inagibili

Incidente in Via Vitorchiano: autocompattatore perde illlo e distrugge parte di una palazzinaUn grave incidente ha coinvolto questa mattina un autocompattatore dell’Ama in Via Vitorchiano, a, dove, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso illlo delfinendo perrsiilportante di una palazzina. L’impatto ha causato il crollo di una porzione della parete, che è caduta all’interno di un appartamento, coinvolgendo una residente.Sul posto è intervenuta la Squadra 9/A dei Vigili del Fuoco, insieme a un’autogru, per soccorrere ie mettere in sicurezza l’area. L’autista dele l’inquilina colpita dai detriti sono stati estratti dalle macerie e trasin ospedale in codice rosso dal personale del 118.A seguito dell’incidente, due appartamenti sono stati dichiaratie proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area.