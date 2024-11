Ilnapolista.it - Reja: «Lukaku-Kvara meglio di Zalayeta-Lavezzi»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Edy, ex allenatore del Napoli dal 2005 al 2009 ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli.Gli azzurri volano sempre più alto, grazie e soprattutto al gioco riconoscibile portato da Conte. Nonostante l’attuale prima posizione in classifica c’è anche chi ha mosso qualche critica di troppo, proprio sul modo di giocare dell’allenatore salentino.Ecco cosa ha riferito:«Gli umori napoletani li conosco bene, questo è un momento positivo per il Napoli, non capisco questa amarezza. L’Atalanta è la squadra più forte del momento, se il palo di McTominay andava dentro poteva girare la partita, la squadra è nelle condizioni di fare un ottimo campionato. Aspettiamo la quindicesima giornata e poi valutiamo. Campionato affascinante, ma non divertente. Mi aspetto domenica due squadre con un atteggiamento abbottonato.