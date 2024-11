Lapresse.it - Raimo sospeso da insegnamento per critiche a Valditara: “Sono sconcertato”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Christian, insegnante del liceo Archimede e scrittore, è statodall’per tre mesi con una decurtazione dello stipendio del 50%. Il provvedimento, arrivato ieri ache già da oggi non è in classe, è stato preso dall’Ufficio Scolastico regionale per le parole usate dallo scrittore contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe: “e traumatizzato”“Da oggi nonin classe per tre mesi:, mi sembra molto grave. Ora con il sindacato e gli avvocati cercherò di difendermi. Penso di essere la vittima in questo caso”, è il commento dial telefono con LaPresse. “In questo momentotraumatizzato da un provvedimento che mi sembra molto grave”, ha aggiunto.Le reazioni politiche“Totale solidarietà a Christian, che subisce una sanzione ingiusta e fuori da ogni logica: 3 mesi di sospensione dall’e stipendio dimezzato per aver pubblicamente espresso la sua opinione ed aver criticato, con una metafora e fuori dal contesto scuola.