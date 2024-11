Cityrumors.it - Nuovo Codice della strada, le novità: ergastolo della patente, stretta sui monopattini e più autovelox

Il2024, approvato dalla Camera e dalla Commissione Ambiente del Senato, attende ora soltanto il voto finale in Aula, previsto tra il 19 e il 21 novembreDopo mesi di dibattiti è finalmente arrivato, da parte del governo, il via libera per ille. Camera e Senato, infatti, hanno unito le loro forze mettendo al vaglio quanto proposto, per poi approvarlo dopo una lunga e scrupolosa revisione. Il testo così approvato ora sarà ratificato in Gazzetta Ufficiale e nei primi giorni di novembre entrerà definitivamente in vigore. Tante lepreviste che cambieranno il nostro modo di guidare in.Pronto il testo del– Romacityrumors.it – amsafoto Le norme presenti all’interno delsono sempre in continuo cambiamento e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fortemente voluto alcune modifiche per mettere un ulteriore freno ai tanti incidenti più o meno gravi che si verificano quotidianamente sulle strade delle città italiane.