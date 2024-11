Quifinanza.it - Nissan annuncia maxi licenziamenti in tutto il mondo: 9 mila posti di lavoro a rischio

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

La casa automobilistica giapponesehato un drastico piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 9.000dia livello globale e una riduzione della capacità produttiva del 20%.La decisione è stata motivata da un forte calo delle vendite e da una “situazione grave” dei conti, che ha spinto l’azienda a prendere misure urgenti per tornare competitiva sul mercato mondiale.Vendite in calo e utile in picchiata,I segnali di crisi disono evidenti nei risultati economici della prima metà dell’anno fiscale 2024, chiusa a settembre, che hanno visto un crollo dell’utile netto del 93,5% per l’azienda, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di conseguenza, la stima delle vendite nette è stata rivista al ribasso del 9,3%, mentre la previsione sul risultato operativo è scesa drasticamente del 70%.