Gaeta.it - Importante firma del Ccnl Funzioni Centrali 2022-2024: Aumenti e nuove opportunità per i lavoratori

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recentedel Contratto collettivo nazionale di lavoro per lecomprende significativi incrementi retributivi e innovazioni in ambito normativo. Questa intesa, attesa e fortemente voluta dai sindacati, si propone di migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti del pubblico impiego. Con un aumento fino al 6% delle retribuzioni medie e la previsione di arretrati per le diverse categorie professionali, il nuovo contratto offreconcrete per il settore pubblico.retributivi e arretrati per iIl segretario generale della Federazione Confsal-Unsa, Massimo Battaglia, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti tramite i negoziati. Attraverso questo accordo, idel settore pubblico beneficeranno disalariali significativi, articolati in base alle specificità delle diverse aree professionali.