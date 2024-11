Thesocialpost.it - Grave incidente in autostrada, allarme incendio: traffico in tilt

attorno alle 19 di giovedì 7 novembre: sono ancora in corso gli interventi per ripristinare la circolazione a seguito del violento impatto che ha coinvolto due automobili e ha provocato unsu un veicolo, lungo l’A4, tra le uscite di Grisignano e Padova Ovest, in direzione Venezia. Tre persone hanno riportato ferite di lieve entità.Leggi anche: Gino Panaiia morto: dallo scooter rotto al telefonino, tutto quello che non tornaI vigili del fuoco, giunti da Vicenza e Padova con due autopompe e un’autobotte, hanno sedato le fiamme del veicolo interessato e hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Nel frattempo, il personale del 118 si è occupato delle tre persone coinvolte nell’, che hanno subito lievi lesioni.La polizia stradale è presente per eseguire i rilievi necessari.