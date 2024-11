Ilgiorno.it - Gabinetti otturati e i rubinetti lasciati aperti: allagata la scuola media di Villasanta

(Monza e Brianza), 7 novembre 2024 – Vandali scatenati allaFermi: duecon gli scarichida carta pressata, e i. Si tratta, probabilmente, di un atto vandalico ma al momento ci sono le indagini in corso per capire le cause dell’allagamento alladel paese. Questa mattina, giovedì 7 novembre, all’apertura dellail piano S1 era allagato. C’erano almeno 10 centimetri di acqua. Sono finiti a mollo la palestra, gli spogliatoi, il locale infermeria, il magazzino e l’archivio. Sono stati imtamente allertati gli uffici comunali. Da Palazzo i tecnici hanno effettuato un sopralluogo scoprendo che all’origine dell’allagamento c’erano appunto i wce i. Oltre quattro ore di lavoro per riportare la pulizia negli spazi finiti allagati.