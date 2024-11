Liberoquotidiano.it - EQUtv per la prima volta media partner di Fieracavalli

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - La tv dedicata al mondo del cavallo sarà protagonista nel Padiglione 2 del Masaf e Padiglione 4 alla 126^ edizione della Fiera di Verona in programma dal 7 al 10 novembre.In diretta gli eventi, gli spettacoli e molto altro tra cui il primo podcaste la visione in esclusiva perdel docu-film "Io sono Varenne - il figlio del vento"7 novembre 2024., l'emittente televisiva visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sulla piattaforma SKY al canale 220 e su quella di tivùsat al canale 51, per lasaràdi2024 la kermesse dedicata ai cavalli e all'equitazione, giunta alla sua 126^ edizione, che si terrà a Verona da giovedì 7 a domenica 11 novembre. Il canale tematico sul mondo del cavallo è pronto con una produzione composta da 12 telecamere fisse e mobili e una squadra di trenta persone tra giornalisti, operatori e tecnici di produzione.