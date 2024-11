Ilfattoquotidiano.it - Criticò Valditara: Christian Raimo sospeso per tre mesi dall’insegnamento. Protesta degli studenti

A settembre, dal palco della festa nazionale Alleanza Verdi-Sinistra, aveva indicato Giuseppecome “bersaglio debole da colpire”, paragonandolo alla “Morte Nera di Star Wars”. Una dichiarazione che lo stesso ministro dell’Istruzione aveva commentato, dicendo di essere “rimasto profondamente colpito dalla violenza delle parole usate”, perché “la polemica politica non può mai trascendere nei toni né usare frasi minacciose e offensive”. E ora per– insegnante di Storia e Filosofia, scrittore ed esponente di Avs che si era candidato anche alle scorse Europee – è arrivata la sospensione per tre, con una decurtazione del 50% dello stipendio. Fuori dal liceo Archimede, doveinsegna, studentesse ehanno deciso di mobilitarsi per il prof, contro il provvedimento disciplinare dell’Ufficio Scolastico Regionale.