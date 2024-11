Gqitalia.it - Con la nuova Abarth 600e il divertimento è assicurato

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

Era il 1932 quando Carlo, in sella ad una moto dotata di sidecar, organizzò e vinse una gara di velocità contro un treno, l’Orient-Express, sulla tratta di oltre mille chilometri da Ostenda a Vienna. È l’amore per la competizione, per le sfide, lasciato in eredità alla sua casa automobilistica che da oltre 75 anni è il simbolo dell’emancipazione dell’utilitaria: modello dopo modello, sfida dopo sfida, appunto, auto da pista per la strada. E oggi, che la sfida principale del settore si chiama «transizione elettrica», lo Scorpione non si gira certo dall’altra parte. Anzi, rilancia.TurismoDopo l’esordio con la 500e, ecco il secondo passo - ben più deciso - nell’universo a elettroni: la, in assoluto l’più potente di sempre, con un propulsore elettrico da 280 cavalli - testato in Formula E - e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,85 secondi.