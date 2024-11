Amica.it - Avvolta sulle spalle con stile e chiusa da una maxi spilla, è il dettaglio insolito che conquista

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Anche se il vero freddo non è ancora arrivato, le giornate che si sono accorciate e la temperatura che piano piano scende sempre di più cominciano a farsi sentire. Se la mattina presto o la sera le soluzioni migliori sono un cappotto o un giaccone di pelle, durante il giorno, specialmente per chi indossa spesso canonici outfit da ufficio è difficile capire quale strato in più portare con sé per uscire. Magari all’ora di pranzo per mangiare con i colleghi. La soluzione più funzionale, pratica e meno invasiva è più semplice di quanto si possa pensare. E stiamo parlando di usare una maglia come sciarpa. Suona strano? Forse un po’ ma l’idea è davvero furba. Come dimostra il look che prendiamo in esame oggi, sfoggiato dall’addetta ai lavori Lisa Aiken alle ultime sfilate di New York.