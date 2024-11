Bergamonews.it - Arriva l’estate di San Martino: dove, quando e perché si festeggia in Bergamasca

Ogni anno l’11 novembre si celebra Sandi Tours. La leggenda narra che, in un giorno d’autunno,vide per strada un vecchio mendicante che tremava per il freddo e la pioggia. Non avendo con sé né denaro né una coperta, estrasse la spada e tagliò a metà il suo mantello per donargliene una parte. Poco dopo la pioggia cessò, dalle nuvole spuntò il sole. Da quidi San, il nome con cui si indica il periodo dell’autunno, in cui il tempo è bello e il clima più mite.In questa giornata la tradizione contadinaanche la maturazione del vino nuovo, che ispira feste e fiere. In questa occasione venivano anche rinnovati i contratti agricoli annuali: da questo deriva l’espressione “Fare San”, ovvero traslocare: il contadino a cui non era stato rinnovato il contratto era costretto a cercare un nuovo fondo agricolo traslocando con la famiglia in nuova cascinaabitare e poter lavorare.