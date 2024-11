Justcalcio.com - Tuttosport – nuovo ruolo nella Juve dopo l’infortunio?

2024-11-06 10:57:22 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: INVIATA A LILLA – Si sta svuotando l’infermeria dellantus,settimane di emergenza. Al di là di Bremer e Milik, ormai infortunati lungodegenti, eil ritorno di Douglas Luiz tra i convocati per la sfida contro il Lilla, è rimasto soltanto Nico Gonzalez a smaltire i postumi di una lesione muscolare alla coscia destra rimediatastessa notte tragica – da un punto di vista esclusivamente infortunistico – di Lipsia, in cui si era fermato anche Bremer. Ma ormai pure l’esterno d’attacco argentino sembra prossimo al rientro, magari già per il derby della Mole. Lunedì, nell’allenamento di rifinitura aperto per i primi 15’ ai media, Nico non stava ancora lavorando con la squadra, ma faticava in solitaria su un campo secondario: si vedrà da oggi se verrà via via riaggregato al gruppo così da essere pienamente recuperato e tornare disponibile per sabato.