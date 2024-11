Thesocialpost.it - Teramo, 12enne precipita dal balcone: dubbi sulla madre e sul ruolo dei social

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Tragedia a Tortoreto, in provincia di. Un bambino di 12 anni èto daldel quarto piano di una palazzina sul lungomare, nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya. L’incidente è avvenuto martedì 5 novembre, lasciando tutta la comunità sconvolta.Leggi anche: Perugia piange Gioele, il bambino di 10 anni che sognava di diventare un campione. Il suo allenatore: “Dolore soffocante” Il bambino è gravissimo I soccorsi sono arrivati subito. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto e un’ambulanza del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti, seguiti da un elicottero che ha trasportato il bambino all’ospedale Mazzini di. Le condizioni del piccolo sono gravissime. Presenti anche i Carabinieri di Alba Adriatica, impegnati a fare lucedinamica dei fatti. Al momento della caduta, il bambino era in casa con la, che ha raccontato ai carabinieri di trovarsi “nell’altra stanza” quando ha sentito un tonfo.