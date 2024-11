Stranger Things in arrivo la quinta e ultima stagione – Video

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Will Byers, celebrato dai fan di tutto il mondo come lo ‘Day’, Netflix annuncia che ladell’amatissima serie sarà innel 2025. Per l’occasione è stato rilasciato unteaser contenente tutti i titoli degli episodi dellafinale di ‘’. Lettera d’amore ai classici film di genere degli anni ’80 che hanno affascinato una generazione intera, ‘’ è un drama emozionante ambientato nell’apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top-secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente e sinistro.