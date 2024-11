Tvzap.it - Pier Silvio Berlusconi, il gesto a sorpresa commuove Silvia Toffanin

Leggi tutto su Tvzap.it

Personaggi tv., il– Ieri pomeriggio, martedì 5 novembre 2024, è stata registrata la seconda parte della terza puntata di This Is Me, il nuovo programma che celebra Amici di Maria De Filippi.ha accolto in studio alcuni volti noti del talent di Canale 5: Gaia, Giordana, Giulia Stabile, Umberto, Riki, Wax, Dustin, Alessandra Celentano, Garrison, Vessicchio, Kledi e Rossella Brescia. Ad un certo punto però è arrivato aanche. Un’ospitata che ha spiazzato la conduttrice, che si è commossa. ( dopo le foto) Leggi anche: Nozze vip, la figlia della famosissima si è sposata per la terza volta Leggi anche: “Ballando con le stelle”, scatta il bacio per la coppia dopo la notte da lei, ilè la conduttrice di This is me, lo show evento dedicato ad Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi.